Son Dakika Haberleri: Polisin baskınında günlük kiralık evde bulunun kız çocuğu intihar etti
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Polisin baskınında günlük kiralık evde bulunun kız çocuğu intihar etti

49 dakika önce

DİYARBAKIR'da günlük kiralık evlere yönelik düzenlenen operasyonda polisin geldiğini fark eden kiralık evde kalan 14 yaşındaki N.G. adlı kız çocuğu, 4'üncü kattan atladı.

Polisin baskınında günlük kiralık evde bulunun kız çocuğu intihar etti, System.String[]
DİYARBAKIR'da günlük kiralık evlere yönelik düzenlenen operasyonda polisin geldiğini fark eden kiralık evde kalan 14 yaşındaki N.G. adlı kız çocuğu, 4'üncü kattan atladı. Genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili evde bulunan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, geç saatlerde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amiri ekipleri, kent genelinde günlük kiraya verilen evlerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, ihbar üzerine polis ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki Kurt İsmail Paşa 2'nci sokaktaki bir apartmana operasyon düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği adrese gelen polisleri fark eden günlük kiralık evde kalan N.G., balkonda kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine ola yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kız çocuğunun intihar ettiği evde bulunan 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:54 Kaynak: DHA
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