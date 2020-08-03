Polisin bayrak hassasiyeti takdir topladı - Son Dakika

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen dron destekli operasyonda evin damında arama yapan polisin, yerde bulduğu Türk bayrağını alıp katlaması ve ekip aracına götürmesi ekip arkadaşlarınca takdir topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı kişilerin, kentte çiftçilik yapan vatandaşların devletten kiraladıkları tarım arazilerini, silahla tehdit edip ellerinden aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Savcılığın izniyle harekete geçen polis ekipleri, liderliğini G.Ş.'nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım takip edilen ve 'Şenler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, 3 Temmuz'da dron destekli şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ile 7 tabanca ele geçirildi.

BAYRAĞI KALDIRIP ARACA GÖTÜRDÜBu sırada düzenlenen operasyonda 20 adresten biri olan evin damında arama yapan bir polis memuru briket taşlar ile büyük bakır bir tencerenin arasına atılmış Türk bayrağını gördü. Polis, taşların arasından aldığı Türk bayrağını katlayıp ekip aracına götürdü. Dronun kaydettiği görüntülerdeki polisin bu davranışı ekip arkadaşlarınca takdir topladı.6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen G.Ş.'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 1 şüpheliye ev hapsi cezası verilip, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.