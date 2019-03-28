Polisin Boğulmaktan Kurtardığı İkizlerden Biri Hayatını Kaybetti
17 dakika önce
Samsun'da denize atlayan ikizlerden biri hayatını kaybetti.
Samsun
'da denize atlayan ikizlerden biri hayatını kaybetti.
Olay, Atakum
ilçesi Adnan Menderes
Bulvarı Halk İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Murat Ünlü (39), akülü aracıyla iskeleye geldi. Bir süre sonra ikizi Yunus Ünlü'ye (39) mesaj atan engelli şahıs, daha sonra kendisini denize attı. Olay yerine gelen Murat Ünlü'nün ikizi de ağabeyini kurtarmak için denize atladı. Polis
tarafından kurtarılan ikiz kardeşlerden Murat Ünlü özel bir hastaneye, Yunus Ünlü ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Yunus Ünlü bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:53 Kaynak: İHA
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