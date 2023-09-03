Polisin boş diye gösterdiği silah patladı, o anlar kameraya yansıdı

Kartal'da silahın boş olduğunu göstermek isterken silahı ateş alan polis memuru bir kişinin yaralanmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS MEMURUNUN SİLAHLA İÇERİ GİRMESİNE İZİN VERMEDİLER

Olay, Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir restoranda gece saat 02.52 sıralarında meydana geldi. A.K. isimli polis memuru ile kuzeni S.Y. yemek yemek için bir restorana gitti. İddiaya göre İşletme Müdürü M.B., polis memuruna silahla içeri giremeyeceğini ve silahı dolaba koyup kilitleyeceklerini belirtti. Bunun üzerine A.K. isimli polis şarjörü çıkarıp masaya koyarak silahın boş olduğunu söyledi.

"SİLAH BOŞ" DEDİĞİ ANDA ATEŞ ALDI

İşletme müdürü, "Silahı da dolaba koyalım" demesi üzerine A.K. isimli şahıs belinden silahı çıkarıp dolduruş yapmadan silahı kaldırarak işletme müdürüne kabzeyi gösterip "Şarjör yok silah boş" dediği anda silah ateş aldı. İşletmede garson olarak çalışan O.A., elinden ve sağ karnından yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri gerekli çalışma yapıldıktan sonra, şüpheliler 'Taksirle kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.