Son Dakika Haberleri: Polisin Bulduğu Hasta Şahin Tedavi Altında

Polisin Bulduğu Hasta Şahin Tedavi Altında

26 dakika önce

ESKİŞEHİR'de polisin hasta halde bulduğu şahin, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındıEsentepe Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta devriye görevi yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında bulunan tarlada hareketsiz halde...

Polisin Bulduğu Hasta Şahin Tedavi Altında, System.String[]
ESKİŞEHİR'de polisin hasta halde bulduğu şahin, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı

Esentepe Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta devriye görevi yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında bulunan tarlada hareketsiz halde duran şahini fark etti. Polislerin yardım etmek için şahine yaklaştığı sırada şahin uçarak, Hasan Polatkan Havaalanı yakınlarındaki elektrik tellerine takıldı. Tellerden kurtarılan şahin, polis ekipleri tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Hayvan Sağlığı Merkezi yetkilileri şahinin vücudunda herhangi bir yara izi tespit etmediklerini, aç kalmasından ve geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bitkin düştüğünü söyledi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:40 Kaynak: DHA

Tepebaşı, Hayvanat Bahçesi, Eskişehir, Güncel
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