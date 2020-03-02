Polisin bulduğu yaralı köpek, tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisin bulduğu yaralı köpek, tedaviye alındı - Son Dakika

Polisin bulduğu yaralı köpek, tedaviye alındı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve devriye görevi yapan polis ekibince fark edilen köpek, belediye ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.

Polisin bulduğu yaralı köpek, tedaviye alındı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve devriye görevi yapan polis ekibince fark edilen köpek, belediye ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.

Akşam saatlerinde Malkara- Çanakkale karayolu üzerinde devriye görevi yapan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yol üzerinde plakası ile sürücüsünün ismi bilinmeyen aracın çarpması sonucu yaralanan köpeği fark etti. Polis ekibi, yaralı köpeği yol kenarına taşıyarak, durumu Malkara Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine bildirdi. Gelen barınak görevlilerine teslim edilen yaralı köpek, tedaviye alındı.


Malkara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu
DENİZLİ İş insanının otomobiline bombayı dayısı koymuş Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:43:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisin bulduğu yaralı köpek, tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]