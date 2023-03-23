Polisin çevirdiği araçtaki kadından ilginç istek: Mesut komiserimi istiyorum - Son Dakika
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Polisin çevirdiği araçtaki kadından ilginç istek: Mesut komiserimi istiyorum

23.03.2023 11:01

Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan otomobilin sürücüsü Enes S. 1.6 promil alkollü çıkarken, araçta bulunan arkadaşı Bulut B. ise isteğiyle polisleri şaşkına çevirdi. Genç kız, Arka Sokaklar adlı diziden bir karaktere atıf yaparak, "Ben Mesut komiserimi istiyorum. Dizi ben 8 yaşındayken başladı, hala bitmiyor" dedi. Ekiplerin yaşadığı zor anlar, kameralara yansıdı.

İnegöl'de, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, 16 FN 196 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Enes S.'ye alkol testi yapıldı. 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen Enes S.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 4 bin 64 TL de cezai işlem uygulandı.

Polisin çevirdiği araçtaki genç kız 'Arka Sokaklar' hayranı çıktı: Ben Mesut komiserimi istiyorum

"BABAM, AKRABALARIM DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ"

Bu sırada, Enes S.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan arkadaşı Bulut B. ise Gaziantep'te, depremde ailesini kaybettiğini öne sürerek, "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Babam, akrabalarım depremde hayatını kaybetti" dedi.

Polisin çevirdiği araçtaki genç kız 'Arka Sokaklar' hayranı çıktı: Ben Mesut komiserimi istiyorum

"BİR KERE SİLAHINA DOKUNABİLİR MİYİM?"

'Arka Sokaklar' dizisinin hayranı olduğunu söyleyen Bulut B., polislere "Ben Mesut komiserimi istiyorum. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.

Polisin çevirdiği araçtaki genç kız 'Arka Sokaklar' hayranı çıktı: Ben Mesut komiserimi istiyorum
Kaynak: DHA
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Polisin çevirdiği araçtaki genç kız 'Arka Sokaklar' hayranı çıktı: Ben Mesut komiserimi istiyorum Polisin çevirdiği araçtaki genç kız 'Arka Sokaklar' hayranı çıktı: Ben Mesut komiserimi istiyorum İnegöl'de ilk teravihi Ayasofya Camii İmam Hatibi kıldırdı İnegöl'de ilk teravihi Ayasofya Camii İmam Hatibi kıldırdı

Arka Sokaklar, İnegöl, Güncel, Son Dakika

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