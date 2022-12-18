Oda başkanı meydana inip denetleme yaptı, taksicilerin tepkisi ağır oldu: Herkes işini yapsın - Son Dakika
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Oda başkanı meydana inip denetleme yaptı, taksicilerin tepkisi ağır oldu: Herkes işini yapsın

18.12.2022 11:55

Yerli yolcuların ulaşmakta sıkıntı yaşadığı, yabancıların ise şiddet olaylarıyla burun buruna geldiği taksiler, denetimlerin sıkılaştırılmasıyla peş peşe ceza yemeye başladılar. Taksicilerin en çok şikayet edildiği Taksim Meydanı'nda denetim yapan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, 28 taksiyi denetlediklerini, olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Taksiciler ise "Denetimi denetim görevi olanlar yapsın, oda başkanının işi bu değil" sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

Taksim Meydanı, İstanbul'da taksicilere yönelik en çok denetim yapılan yer. Neredeyse her gün yapılan denetimlerde taksicilere cezalar yağıyor. Geçtiğimiz gün trafik polisleri, 'Müşteri seçen', 'kural ihlali yapan' ve 'usule uygun olmayan araçlara' idari para cezası kesti, birçok taksi ise trafikten men edildi. Taksim civarındaki otoparklar trafikten men edilen taksilerle doldu.

"EMNİYET VE BELEDİYELERLE ORTAK DENETİM YAPMAYA HAZIRIZ"

Aynı yerde bir kaç gün sonra Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu ve yönetim kurulu üyeleri denetime çıktı. Taksim Meydanı'nda saat 15.00'te başlayan denetimlerde taksiler tek tek durduruldu. Toplamda 28 taksi şoförünün ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Denetimle ilgili konuşan Eyüp Aksu, taksicilerin kurallara uygun şekilde davrandığını ve bütün yolcuları aldığını belirtti. Aksu, ayrıca emniyet ve belediyelerle ortak denetim yapmaya hazır olduklarını da ifade etti.

Oda Başkanı Eyüp Aksu sokağa inip taksileri denetledi, taksicilerin tepkisi sert oldu: Herkes işini yapsın

"YAPTIRIM VE DENETİM YETKİMİZ OLMAMASINA RAĞMEN YAPIYORUZ"

Aksu, denetim öncesinde yaptığı açıklamada, "Günün bazı saatlerinde, turistin yoğun olduğu, taksi yolcusu sayısının yüksek olduğu yerlerde, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak denetim yapıyoruz. Tabi yaptırım ve denetim yetkimiz olmamasına rağmen yapıyoruz. Burada yolcu seçme, taksimetre açmama, şoför davranışlarıyla ilgili tespit yapıyoruz. Evrakları ve taksi çalıştırma ruhsatını da denetliyoruz. Rapor tutuyoruz, emniyetimiz ve belediyemiz ile raporu paylaşıyoruz" dedi.

"ODA BAŞKANININ İŞİ DEĞİL"

Denetimlerin Oda Başkanı tarafından yapılmaması gerektiğini söyleyen taksi şoförü Fehmi Tanoğlu, "Müşteri gelecekti, gelmedi. Yoldan dönüyorum. Denetimi denetim görevi olanlar yapsın, oda başkanının işi bu değil" dedi. Bir diğer taksi şoförü Tolga Göray ise Aksu'yu görünce çalışma saatlerinden yakındı. Göray, "Çalışma saatlerimiz saat 19.00-20.00'yi buluyor. Acıkıyoruz, tuvalete gidemiyoruz. Aplikasyona gidiyoruz, polis çeviriyor. 'Aplikasyon sistem dışı' diyor, aracımızı bağlıyor. Denetim sırasında yanlarına taksicilerden bir kişi almaları gerek. Biz ne yapacağız. Herkes mi suçlu" ifadelerini kullandı. Kadın taksi şoförü Havva Aydın Sancaktutan ise iki aydır lüks taksi şoförlüğü yaptığını belirterek, "Ben oğlum için taksicilik düşündüm ama onun zamanı olmadığı için ben başladım. Çok keyif alıyorum. İnsanların yargısız infaz yapmasına rağmen hazırım" diye konuştu.

Oda Başkanı Eyüp Aksu sokağa inip taksileri denetledi, taksicilerin tepkisi sert oldu: Herkes işini yapsın

"HİÇ SORMADAN YOLCULARINI ALDILAR"

Aksu denetim sonrasında yaptığı açıklamada ise, "Hem burada durup uzaktan takip yaptık. Yolcu alıyorlar mı, gidiyorlar mı diye. Hem de yolcu gibi davrandık. Hiçbir taksi nereye gidiyorsunuz diye sormadı. Hiç sormadan yolcularını aldılar. Sol şeridi seçmediler, taksimetreleri açıktı. Denetimlerde, resmi anlamda bütün evrakların tam olduğunu da gördük" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Taksim, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oda başkanı meydana inip denetleme yaptı, taksicilerin tepkisi ağır oldu: Herkes işini yapsın - Son Dakika

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