POLİSİN "CEZA YAZILACAK" UYARISINI DUYUNCA DAĞILDILAR - Son Dakika

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanın yardımına yoldan geçen Tıp Fakültesi öğrencisi koştu. Olan biteni meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar polisin "Ceza yazılacak" uyarısı üzerine ancak dağıldı.

Kaza, Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Caddede seyir halinde olan motosiklet, önünde ilerleyen ve sürücüsünün sokağa dönmek hamle yaptığı 34 TCZ 19 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu Vahid Abdulvahit, sert bir şekilde yere düşerek yaralandı. Kask takmadığı görülen Abdulvahit'in yardımına yoldan geçen Tıp Fakültesi öğrencisi yetişti.

"SAKIN BAYILMA"

Motosiklet sürücüsünün nabzını ölçen ve bir an olsun yanından ayrılmayan genç kadın, yaralı ile sürekli konuşarak şuurunu açık tutmaya çalıştı. Yaralıya, "Sakın kendini bırakma, bayılma" diyen genç kadın, müdahale etmek isteyen diğer vatandaşlara da izin vermedi.

CEZAYI DUYUNCA DAĞILDILAR

Kaza sonrası çevredekiler de olan biteni meraklı gözlerle izledi. Polis sık sık meraklı vatandaşların dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen dağılmayan vatandaşlara bir polis memuru "Dağıl, bakınca iyileşiyor mu bu adam?" diyerek tepki gösterdi. Uyarılara rağmen vatandaşlar, meraklı gözlerle olan biteni izlemeye devam etti. Bunun üzerine polis, sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza yazılacağına söylemesi üzerine, vatandaşlar dağıldı.

Ambulansın olay yerine gelmesiyle sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Vahid Abdulvahit'e ilk müdahaleyi yaptı. Abdulvahit, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdulvahit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.