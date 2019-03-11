Polisin Cinayetle Suçladığı Enişte, Uyuşturucu Kuryesi Mi?
1 saat önce
CİNAYET masası ekipleri, hem Rebecca'nın ortadan kaybolduğu gün hem de bir gün sonra otomobiliyle iki kez gizemli şekilde Polonya'ya giden Florian R.'yi, eşinin kız kardeşini öldürüp cesedini otomobiliyle ortadan kaybetmekle suçladı.
CİNAYET masası ekipleri, hem Rebecca'nın ortadan kaybolduğu gün hem de bir gün sonra otomobiliyle iki kez gizemli şekilde Polonya
'ya giden Florian R.'yi, eşinin kız kardeşini öldürüp cesedini otomobiliyle ortadan kaybetmekle suçladı. İki kez gözaltına alınan enişte, otomobiliyle nereye gittiği yönünde ifade vermeyi reddetti. Rebecca'ın babası Bernd R. ile kız kardeşleri, Florian R.'nin cinayetle ilgisinin olmadığını, Polonya'ya başka bir amaçla gittiğini polise anlattı. Ancak neden gittiğini onlar da söylemedi.
Alman basınında yer alan haberlere göre tutuklu bulunan enişte, daha önce havai fişek ve benzeri maddeleri kaçak olarak Almanya
'ya soktu. Basın bu kez de enişteyi uyuşturucu getirmekle itham etti. Rebecca'nın babası da basın yoluyla ve avukatı aracılığıyla damadına, "Konuş, avukatlar seni kurtarır. Neden gittiğini anlat. Öyle bir suçtan yatmak, cinayetten yatmaktan daha iyi" mesajı gönderdi. Kayınpederinin bu çağrısı damadın uyuşturucu kuryeliği yaptığı şüphesini doğurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:50
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