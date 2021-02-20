Polisin çocuğa "şiddet" uyguladığı iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Polisin çocuğa "şiddet" uyguladığı iddiasına ilişkin açıklama

20.02.2021 23:04
Polisin çocuğa

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, polisin küçük yaşta çocuğa "şiddet" uyguladığı iddialarına ilişkin bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlerin polisi yıpratmaktan öteye gitmeyen içeriğe sahip olduğu belirtildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, polisin küçük yaşta çocuğa "şiddet" uyguladığı iddialarına ilişkin bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlerin polisi yıpratmaktan öteye gitmeyen içeriğe sahip olduğu belirtildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent merkezinde S.C.T isimli çocuğun polis memuru R.K.'nın eşinden para isteyerek dilencilik yaptığı kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli olan polisi memuru R.K.'nın dilencilik yapan çocuk hakkında işlem yapmak için durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdiği aktarıldı. O sırada muhafaza altında tutulduğu sırada S.C.T. isimli çocuğun vatandaşları ajite etmek için bağırdığı bildirildi.

"Çocuğa zarar vermeden müdahale edildi"

Ekiplerin olay yerine gelene kadar S.C.K'nın vatandaşları ajite etmek için bağırdığı bildirilen açıklamada, "Polis memuru R.K'nin eşiyle birlikte alışveriş yaptığı sırada eşinin önünün S.C.T isimli yaşı küçük şahıs tarafından para istemek için kesildiği ve polis memuru R.K'nında çocuğu yakalayarak görevli polis ekibi gelene kadar çocuğu muhafaza altına almıştır. Bahsi geçen konuyla ilgili yaşı küçük çocuğa müdahale eden polis memuru R.K.'nın Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli personel olduğu ve sürekli anlık olaylara müdahale eden bir birimde görev yaptığı, bahsi geçen esnafların rahatsızlığını içeren dilekçeyle ilgili bilgisinin olduğu, polis memurunun eşinin önünün kesilerek para istenmesi ve belirtilen konuyla ilgili duyarlı olmasından ötürü S.C.T. isimli çocuğa görev bilinci ile müdahale ettiği ve ilgili kısım ekibi gelene kadar çocuğa zarar vermeden muhafaza altına aldığı, ancak çocuğun çevredeki insanları ajite etmek için bağırmaya başladığı" kaydedildi.

"Bağırarak vatandaşları ajite etmek istedi"

Görgü tanıklarının beyanlarında polis memurunun çocuğa "şiddet" uygulamadığı belirtilerek, "Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gidilerek olayın meydana geldiği tarihte olay yerinde bulunan zabıta görevlileri ile görüşüldüğünde; yaşı küçük S.C.T. isimli şahsı görevli bir polis ya da başkaca bir kimsenin darp ettiğine şahit olmadıklarını, S.C.T. isimli şahsın herhangi bir müdahale olmadan bağırmak suretiyle taşkınlık çıkardığını, polis memuru R.K'nın yaşı küçük S.C.T.'ye nasihat şeklinde konuşma yaptığına ve ekip gelene kadar S.C.T. isimli şahsı sakinleştirmeye yönelik telkinlerde bulunduğuna şahit olduklarını, akabinde polis ekiplerinin yaşı küçük şahsı gerekli işlemler için olay yerinden götürdüklerini beyan etmişlerdir" ifadesi kullandı.

Açıklamada, alışveriş merkezi çevresindeki esnafların bölgede dilencilik yapan çocuklara yönelik çok sayıda şikayetin olduğu belirtildi. Bazı basın yayın-organlarında çıkan haberin, araştırma yapılmadan polisi yıpratmaktan öteye gitmeyen içeriğe sahip olduğu kaydedildi. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polisin çocuğa 'şiddet' uyguladığı iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika


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