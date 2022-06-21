Polisin dikkati aranan 2 kişiyi yakalattı

Karapınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki kişi çeşitli suçlardan aradıkları ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde Alaaddin Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri rutin devriye görevi yaptıkları sırada otogar kavşağında biri kadın ve biri erkek iki kişinin beklediğini fark etti.

Şahısların davranışlarından şüphlenen polis kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan kimlik kontrolünde R. D. isimli kadının hırsızlık suçundan, N. A. isimli erkeğin başta hırsızlık, uyuşturucu olmak üzere 9 farklı suçtan toplam 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı tespit edildi.

Şahısların üst aramasında her ikisinin üzerinden 12 gram eroin,7 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

N. A. isimli şahıs tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken diğer zanlı R.D ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.