Polisin Dikkati Hayat Kurtardı
1 saat önce
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişiyi, polis ekipleri kurtardı.
Eskişehir
'de kent merkezinden geçen Porsuk
Çayı'na düşen kişiyi, polis ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Arifiye
Mahallesi Santral Sokak yakınlarındaki Porsuk Çayı'na bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, halata bağladıkları can simidini Halil A'ya (23) ulaştırdı.
Daha sonra Halil A, sualtı kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak, olay yerinde bulunan 112 Acil Servis
ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesinde kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Halil A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:47 Kaynak: AA
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