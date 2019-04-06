Son Dakika Haberleri: Polisin Dikkati Hayat Kurtardı

Polisin Dikkati Hayat Kurtardı

1 saat önce

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişiyi, polis ekipleri kurtardı.

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Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişiyi, polis ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi Santral Sokak yakınlarındaki Porsuk Çayı'na bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, halata bağladıkları can simidini Halil A'ya (23) ulaştırdı.

Daha sonra Halil A, sualtı kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak, olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesinde kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Halil A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:47 Kaynak: AA

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