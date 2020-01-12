Polisin dikkati hayat kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisin dikkati hayat kurtardı - Son Dakika

Polisin dikkati hayat kurtardı

7 saat önce

Gaziantep'te kalp krizi geçiren şahıs, polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirilerek kurtarıldı.

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Gaziantep'te kalp krizi geçiren şahıs, polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirilerek kurtarıldı.


Şehitkamil ilçesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda şüpheli şahıslara yönelik kontrol yapan polis ekipleri, aracıyla kapalı olan özel bir poliklinik önüne gelen şahsı fark etti. Şahsın zorlanarak poliklinik kapısına doğru gittiğini gören polisler, yanına gidip yardımcı olmak istedi. Kalbini tutarak rahatsızlandığını ve Gaziantep'e yabancı olduğu için hiçbir yeri bilmediğini söyleyen vatandaşı polis aracına alan polisler, hastaneye yetiştirdi. Acil servise alınan şahsın kalp krizi geçirdiği ve kalbinin durduğu anlaşıldı. Doktorlar, şahsın duran kalbin masaj yaparak yeniden çalıştırdı. Yoğun bakıma alınan şahıs, polisin dikkati ve duyarlılığı sayesinde yeniden hayata tutundu. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Kalp Krizi, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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