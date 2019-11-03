Son Dakika Haberleri: Polisin dikkati hırsızları yakalattı
Son Dakika 3. Sayfa Polisin dikkati hırsızları yakalattı

Polisin dikkati hırsızları yakalattı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı.

Polisin dikkati hırsızları yakalattı, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı.


Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Yeğen Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri kapısı açık bir apartmanın girişinde bulunan bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendiler. Polis ekiplerini fark eden zanlı apartmanın üst katlarına doğru kaçmaya başladı. Polisler peşinden koşarak zanlıyı apartman merdivenlerinde yakaladı. Kapısı açık bir daire gören polis ekipleri yaptıkları incelemede daire içerisinde bir zanlı ve çatı katında da iki zanlıyı yakaladı. Zanlıların yapılan üst aramasında daireden çaldıkları iddia edilen ziynet eşyaları çıktı.


Sorgulanmak üzere Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.G., U.G., E.Ç. ve M.Ç. ismindeki 4 zanlı buradaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:34:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin dikkati hırsızları yakalattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]