Son Dakika Haberleri: Polisin Dikkati Sayesinde Çalıntı Lüks Araç Bulundu

Polisin Dikkati Sayesinde Çalıntı Lüks Araç Bulundu

1 saat önce

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Gasp Büro Amirliği ekiplerinin devriye yaptıkları esnada şüphelendikleri lüks aracın İstanbul'da bir otomobil firmasından çalındığı tespit edildi.

Polisin Dikkati Sayesinde Çalıntı Lüks Araç Bulundu, System.String[]
Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Gasp Büro Amirliği ekiplerinin devriye yaptıkları esnada şüphelendikleri lüks aracın İstanbul'da bir otomobil firmasından çalındığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Koçyazı Mahallesi'nde devriye görevi yapan Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro amirliği ekipleri, bir sitenin arkasındaki yol kenarında toz ve çamur içinde kalan 34 LFR 60 plakalı lüks bir otomobili fark etti. Çevrede araştırma yapan ekipler aracın 2 aydır park halinde olduğunu öğrendi. Kapıları kilitli olan aracın üzerindeki plakayı sorgulayan ekipler, aracın İstanbul'da oturan Muhammet A.'ya ait olduğunu belirledi. Ancak detaylı araştırmada ön camda bulunması gereken bilgilerin olmadığından şüphelenen Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri lüks otomobili Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekerek daha detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada şasi numarasının farklı olduğu tespit edildi Bunun üzerine eski numarası üzerinden inceleme yapan ekipler otomobilin 54 TA 461 plakalı olduğunu ve bir otomobil firmasına ait olduğunu belirledi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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