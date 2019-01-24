Polisin Dikkati Sayesinde Dolandırılmaktan Kurtuldu

Niğde'de bir kişinin, dolandırıcıların hesabına 50 bin lira yatırmasını son anda polis önledi.

Niğde'de bir kişinin, dolandırıcıların hesabına 50 bin lira yatırmasını son anda polis önledi.



İl Emniyet Müdürlüğü güven timi ekipleri, Bankalar Caddesi'nde elindeki poşetle telaşlı ve tedirgin halde dolaşan R.S'yi durdurdu.



R.S, polise, kendisini bir savcının aradığını, kaybolan kimliğiyle banka çalışanlarının kredi çektiğini, onları suçüstü yakalamak için verdikleri hesaba 50 bin lira yatırmasını istediğini söyledi.



Ekipler, dolandırılmaya çalışılan R.S'nin para yatırmasını engelledi. Banka yetkilileriyle görüşen ekipler, para yatırılacak Bursa şubesindeki hesabı bloke ettirdi.



Kendisini savcı olarak tanıtan kişi ile bankada hesap açtıranın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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