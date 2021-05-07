Yakalanacağını anlayınca kaçtı, suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı - Son Dakika

Yakalanacağını anlayınca kaçtı, suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polis ekiplerinin uygulama yaptığı görünce kaçan ve yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan zanlının, 10 yaşındaki çocuğun yaralanması da dahil 7 ayrı suçtan aramanın bulunduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından dün gece saat 22.00 sıralarında aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 5 Nisan Mahallesi ara sokaklarında çeşitli olaylardan suç kaydı bulunan Y.Ö. isimli şahısla karşılaşıldı. Polis ekiplerinin fark etmesi sonucunda ara sokaklara kaçmaya çalışan şahıs yaşanan kovalamaca neticesi yakalanarak gözaltına alındı. Y.Ö isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgulamasında Diyarbakır'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, silahla tehdit, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı, ayrıca 3 Nisan 2021 tarihinde Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan 10 yaşındaki Y.A. isimli çocuğun sağ dizinden hafifi yaralanmasına sebep olduğu değerlendirilen şahsın toplamda 7 ayrı suçtan firari şüpheli olarak aranıyor olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü. Y.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.