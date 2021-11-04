Kırıkkale'de kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de polis ekiplerince 4 ayrı suçtan aranması ve 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince il genelinde umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde İ.T'nin kimliğindeki fotoğraftan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede zanlının gerçek kimliğinin R.T. olduğunu tespit etti.

Ayrıca şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında dolandırıcılık, yağma, yaralama ve hakaret suçlarından aranması ve 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.