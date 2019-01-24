Polisin Dikkatiyle Dolandırılmaktan Kurtuldu
1 saat önce
Niğde'de bir vatandaş, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılmaktan polisin dikkatiyle son anda kurtuldu.
Niğde
'de bir vatandaş, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılmaktan polisin dikkatiyle son anda kurtuldu.
Niğde'de Bankalar Caddesinde poşet içerisindeki telaşlı, tedirgin bir vaziyette dolaşan vatandaşın gören polis şüphelenerek vatandaşa durumunu sordu. R.S. isimli vatandaş, savcı olduğunu söyleyen bir kişinin kendisini telefonla aradığını ve kaybolan kimliği ile banka çalışanlarının kendi üzerine kredi çektiğini bu borçtan kurtulmak için verilen hesaba 50 bin TL yatırılmasını istediğini söyledi. Polis
, bunun üzerine vatandaşın parayı yatırmasına engel oldu.
Olay sonrasında Niğde Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızca kendini hakim savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak kendilerinden para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi bu gibi talepler geldiğinde hemen 112 acil çağrı merkezine bilgi verilerek güvenlik güçlerinden yardım istemeleri mağdur olmamaları ve suçluların yakalanması açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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