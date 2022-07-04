Polisin dikkatiyle park halindeki araçta uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Polisin dikkatiyle park halindeki araçta uyuşturucu bulundu

04.07.2022 11:27
Polisin dikkatiyle park halindeki araçta uyuşturucu bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen park halindeki otomobilde uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen park halindeki otomobilde uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda; Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı üzerinde park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen otomobilde arama yapıldı. Ekiplerce otomobil ve içerisindeki şahısların üzerinde yapılan aramalarda 5 parça halinde toplam 70 gram uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi, 1 adet 12 av tüfeği ve 9 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.F.A. (38), E.D. (35) ile A.D. (28) işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisin dikkatiyle park halindeki araçta uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisin dikkatiyle park halindeki araçta uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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