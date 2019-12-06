Son Dakika Haberleri: Polisin down sendromlu öğrenciyle zeybek oynamasına ilgi
Son Dakika Güncel Polisin down sendromlu öğrenciyle zeybek oynamasına ilgi - Son Dakika

Polisin down sendromlu öğrenciyle zeybek oynamasına ilgi

6 saat önce

SAMSUN'da polis memurunun, ziyaret için gittiği okulda down sendromlu Kadir Ant'la (16) zeybek oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Polisin down sendromlu öğrenciyle zeybek oynamasına ilgi, System.String[]

SAMSUN'da polis memurunun, ziyaret için gittiği okulda down sendromlu Kadir Ant'la (16) zeybek oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Okulda eğitim gören down sendromlu 3'üncü kademe öğrencisi Kadir Ant'ın zeybek oynadığını öğrenen polis memuru Kadir Sümer, bu oyunu kendisine öğretmesini istedi. Teklifi kabul eden Ant, Sümer ile birlikte zeybek oynadı. O anlar sınıfta bulunan bir öğretmenin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni toplayıp, ilgi odağı oldu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap
Çıplak poz veren Rize'nin yengesi, yine sınırları zorladı! Oyuncu Ceren Hindistan, hafızasını sildirdiğini duyurdu ABD'li model Gigi Hadid, yatakta verdiği üstsüz pozuyla gündem oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:28:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin down sendromlu öğrenciyle zeybek oynamasına ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]