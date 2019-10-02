Son Dakika Haberleri: Polisin 'dur' ihtarı sonrası kaçan otomobilde uyuşturucu tacirleri yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polisin 'dur' ihtarı sonrası kaçan otomobilde uyuşturucu tacirleri yakalandı

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen kişiler yakalandı.

Polisin 'dur' ihtarı sonrası kaçan otomobilde uyuşturucu tacirleri yakalandı, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen kişiler yakalandı.


havaya ateş açarak yakalandı.


Alınan bilgiye göre ilçe asayiş şube ekipleri, Sarıuşağı Mahallesi mevkinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobili yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Otomobilde yapılan aramalar sonrası polis, uyuşturucu sattığı belirlenen V.G. E.L. A.T. Y.S. adlı şahısları yakaladı.


Kaman ilçe emniyetindeki ifadelerinin ardından şüpheliler uyuşturucu ticareti suçundan adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da 209 kara ekibinin katıldığı drone'lu huzur ve güven uygulaması yapılması
İstanbul'da dev operasyon: Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı 14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 12:00:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin 'dur' ihtarı sonrası kaçan otomobilde uyuşturucu tacirleri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]