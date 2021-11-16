Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, 2 kez kaza yapınca yakalandı

AKSARAY'da, plakası sahte olduğu için hız kontrolü yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Muhammed Alp (37), kovalamaca sırasında 2 kez kaza yapınca yakalandı. Kullandığı aracın 2020 yılında Kırşehir'den çalındığı ortaya çıkan ve gözaltına alınan Alp hakkında 'ehliyetsiz ve sahte plakalı araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlalı yapmak' suçlarından toplam 14 bin 139 lira idari para cezası uygulandı.