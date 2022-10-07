POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, OTOMOBİLİNDEN 200 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI - Son Dakika
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POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, OTOMOBİLİNDEN 200 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

07.10.2022 11:07

KONYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün, takip sonucu durdurup yaptığı aramada otomobilden 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

KONYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün, takip sonucu durdurup yaptığı aramada otomobilden 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İsmail Direk ve kardeşi İbrahim Direk ile araçta bulunan Mahmut Çalışkan ve Hanım Gezer, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı yol uygulaması sırasında şüphe üzerine 2 otomobili durdurmak istedi. İki aracın sürücüsü ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Kısa süren takip sonucu iki araçta durduruldu. 'Alex' adlı eğitimli köpekle yapılan aramada İsmail Direk ve kardeşi İbrahim Direk'in bulunduğu aracın bagajında zulalanmış 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Mahmut Çalışkan ve Hanım Gezer'in aracında yine bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, OTOMOBİLİNDEN 200 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, OTOMOBİLİNDEN 200 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI - Son Dakika
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