Son Dakika Haberleri: Polisin 'dur' ihtarına uymadı bahçe duvarına çarptı
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Polisin 'dur' ihtarına uymadı bahçe duvarına çarptı

17 dakika önce

Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmak istediği sırada otomobiliyle bahçe duvarına uçtu.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı bahçe duvarına çarptı, System.String[]

Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmak istediği sırada otomobiliyle bahçe duvarına uçtu.


Edinilen bilgiye göre olay, Bartın'ın Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi üzerinde meydana geldi. B.A.'nın idaresindeki 74 DE 754 plakalı otomobiliyle tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, polisin ihtarına uymayınca hızla girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü olay yerinin yakınındaki çay bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Sürücü B.A. ile yanında bulunan arkadaşı A.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü B.A.'nın 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - BARTIN

Bartın, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:21 Kaynak: İHA
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