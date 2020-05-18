Polisin 'dur' ihtarına uymadı, drift attığı aracı bırakıp kaçmaya kalktı - Son Dakika

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, drift attığı aracı bırakıp kaçmaya kalktı

Kovalamaca anı kamerada

Polis tarafından yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı 9 bin lira ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'da trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve peşindeki polislerin önünde drift atan otomobil sürücüsü, yakalanacağını anlayınca otomobili bırakıp kaçmaya kalkıştı. Otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşıyla birlikte otomobili bırakarak kaçan otomobil sürücüsü, olay yerinden uzaklaşamadan yakalandı.

Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Zübeyde Hanım Caddesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan 15 EU 373 plakalı otomobilin sürücüsü ile trafik ekipleri arasında Sanayi Sitesi içerisinde uzun süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında bir de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü, Sanayi Mahallesi 2019 sokakta yakalanacağını anlayınca durmak zorunda kaldı. Araçtan inen otomobil sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı trafik ekipleri yaklaşırken bir anda kaçmaya başladı. Olay yerine gelen ekiplerinde yardımıyla kaçan sürücü ve arkadaşı kısa sürede yakalandı.

Otomobil sürücüsü Tolga Ş. ve arkadaşı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken drift atarak trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi nedeniyle 6 ay trafikten men edilen otomobil yediemin otoparkına teslim edildi. Şelale Polis Karakoluna getirilen otomobil sürücüsü Tolga Ş.'ye Polisin dur ikazına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, drift atmak, abartılı egzoz ve sürücü belgesi bulunmamak suçlarından toplam 8 bin 902 TL para cezası uygulandı.