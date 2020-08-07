Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken çocuğa çarptı - Son Dakika

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken çocuğa çarptı

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, yunus ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve 30 suçtan aranan Ömer A., yaşanan kovalamacada 11 yaşındaki Esma İbrahim'e çarparak yaraladıktan sonra yakalandı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken çocuğa çarptı, System.String[]

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, yunus ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve 30 suçtan aranan Ömer A., yaşanan kovalamacada 11 yaşındaki Esma İbrahim'e çarparak yaraladıktan sonra yakalandı.Olay, ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. 30 suç dosyasından araması bulunan Ömer A., denetim yapan Yunus ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Polislerden kaçan şüpheli, ailesiyle birlikte yürüyen Suriye uyruklu 11 yaşındaki kız çocuğu Esma İbrahim'e de çarptı. Esma metrelerce savrulup yaralanırken, A. kaçmaya devam etti. Takviye ekiplerin bölgeye sevk edilmesi sonrası önü kesilerek yakalanan Ömer A., gözaltına alındı. Ömer A.'nın üzerinden uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.

Otomobilin Esma'ya çarpma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Esma İbrahim'in çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu, olaya tanık olan vatandaşların koşarak yardım ettiği görülüyor. Yaralanan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu, babanın şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.


Narlıca, Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 20:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken çocuğa çarptı - Son Dakika
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