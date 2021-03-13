Son dakika haber! POLİSİN DUR İHTARINA UYMADI, KAÇARKEN ÇOCUĞA ÇARPTI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da havaya ateş açan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Sultangazi'de çocuğa çarptı. Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da yaşandı. İddiaya göre, İ.G. isimli bir sürücü, 34 PS 1060 plakalı otomobil ile seyir halindeyken silahla havaya ateş açmaya başladı. Polis ekipleri sürücüyü durdurmak için dur ihtarında bulundu. Sürücü, kaçmaya başladı. Uzun kovalamaca sonucu sürücü Sultangazi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bir çocuğa çarptı. Otomobilden inen İ.G. polis ekipleri tarafından yakalandı. Silahına da el konuldu. Otomobilin çarptığı küçük yaştaki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakalanan kişi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.