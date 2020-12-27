Polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı, hırsızlıktan aranması çıktı - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamacada trafik lambasına çarptı. Yapılan kontrolde, sürücünün başta hırsızlık olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliye toplam 9 bin 143 TL ceza kesildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cafer Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan trafik polisleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 35 CJH 87 plakalı otomobilin sürücüsü kaçtı. Bunun üzerine, polis ile şüpheli arasında başlayan kovalamaca, sürücünün trafik lambasına çarpması sonucu son buldu. Ekipler tarafından otomobilde bulunan 2 kişi indirilerek kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü Şahin K.'nin hırsızlıktan hakkında yakalama kararı olduğu, ayrıca birçok trafik suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi. Şahin K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, araçtaki diğer kişi Siraç Eray A. ise serbest bırakıldı. Siraç Eray A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasından ve maske takmamaktan 4 bin 50 TL idari para cezası kesilirken, Şahin K.'ye sokağa çıkma kısıtlaması, maske takmama, ehliyetsiz araç kullanma ve birçok trafik kuralı ihlalinden 9 bin 143 TL para cezası kesildiği öğrenildi.