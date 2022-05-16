Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan telefon dolandırıcıları, kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Alaplı Çamlık bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Pınarcık köyünde telefon dolandırıcılığı bilgisini alan motorize ekipleri ihtara uymayarak kaçmaya başlayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çamlık istikametine doğru giden otomobil sürücüsü H.A. (34) ile yanında bulunan K.K. (35) kovalamaca sonrası polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan her iki telefon dolandırıcısı gözaltına alınırken, araç ise polis ekiplerinin olay yerindeki işlemlerinin ardından emniyet otoparkına götürüldü. Otomobil sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmek, 'dur' ihtarına uymamak gibi maddelerden idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmayla şüphelilerin birçok benzer hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında bulunduğu tespit edilirken yapılan aramalarında, üstlerinden 26 tane gram altın 6 tane bilezik, iki tane kolye 2 tane saat eşyası ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK