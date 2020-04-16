Polisin "dur" ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisin 'dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Polisin "dur" ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi

7 saat önce

Antalya'da çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan otomobil sürücüsü ortalığı savaş alanına döndürdü.

Polisin

Antalya'da çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan otomobil sürücüsü ortalığı savaş alanına döndürdü. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suretiyle geri geri ters yönde kaçan otomobil sürücüsü, Ulualan mevkinde bir otomobile çarptıktan sonra, takla atan otomobilinden yaralı olarak çıkarıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi kaçtığı polis ekipleri yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 2025 sokakta vatandaşlardan gelen bir ihbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekip ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine gitti. 2025 sokak girişinde trafik ekiplerini gören ve dur ihtarına uymayan 07 LUY 98 plakalı otomobil sürücüsü, geri geri ters yönde kaçmaya başladı. Ekiplerin uyarılarını hiçe sayan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suretiyle sanayi mahallesinde seyreden otomobil, Çeltikçi yolundan Manavgat- Alanya D-400 Karayolu kenarındaki servis yoluna çıktığı sırada Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Savaş Şen'in kullandığı 07 ADY 041 plakalı otomobile, ardından da refüj bordürüne çarptıktan sonra D-400 karayoluna düştü.

İLK MÜDAHALEYİ KAÇTIĞI TRAFİK EKİPLERİ YAPTI

Kazada yaralanan ve adının Murat Gül olduğu belirlenen otomobil sürücüsü uzun süre yol ortasında hareketsiz yatarken ilk müdahaleyi olay yerine gelen trafik ekipleri ve vatandaşlar yaptı. 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Hafif yaralanan diğer aracın sürücüsü Savaş şen'in de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından ortalığa saçılan araç parçaları ve araçtan boşalan yağ ve yakıt nedeniyle ortalık tam anlamıyla savaş alanına döndü. Trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak verilirken yoldaki araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Diğer taraftan, trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan otomobilin şoför koltuğunun önünde ve yan tarafında çok sayıda boş ve dolu bira şişesinin olduğu gözlendi.

(Arif Kaplan/İHA)

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:25 Kaynak: İHA

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