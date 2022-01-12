Polisin "Dur" ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken seyir halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada adeta ortalık savaş alanına dönerken, araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Alaçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AH 8970 plakalı araç sürücüsü İ.T., polisin "Dur" ihtarına uymadı. Bir anda kaçmaya çalışan sürücü Alaçam Caddesi'ne geldiği sırada park halindeki araçlara sürterek ilerledi. Emniyet ekiplerinden kaçmaya çalışan İ.T., o esnada seyir halinde olan Ö.Ç. idaresinde 09 EV 519 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan aracın hakimiyetini kaybeden İ.T. park halindeki 09 EM 374 plakalı araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada adeta ortalık savaş alanına dönerken kaçan araç içerisinde bulunan 4 kişiden biri olan B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri muhtemel bir yangına karşı aracın elektrik ve LPG bağlantılarını kesti. Emniyet ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken araç içerisinde bulunan 3 kişi muhafaza altına alınarak sorgusu yapıldı. Araç içerisinde yapılan incelemede ise ruhsatsız 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın arka koltuğunda bulunan yaralı B.Ç.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, kazada hafif yaralanan 09 EV 519 plakalı aracın sürücüsü Ö.Ç.'nin ayakta tedavisi yapıldı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaçan araç içerisinde şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN