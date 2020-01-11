Polisin dur ihtarına uymadı, polise çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisin dur ihtarına uymadı, polise çarptı - Son Dakika

Polisin dur ihtarına uymadı, polise çarptı

6 saat önce

Niğde'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında yaşanan kovalamacada meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polisin dur ihtarına uymadı, polise çarptı, System.String[]

Niğde'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında yaşanan kovalamacada meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


İddiaya göre, merkez Pazartesi Pazarı arkasında polis ekipleri bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan araç arasında kovalamaca yaşandı. Daha sonra otomobil ile polis aracı çarpıştı. Kazada kaçan otomobilin içerisinde bulunan B.Y. (20), S.D. (19) ve A.G.C (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis aracında maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaçan otomobildeki şahısların alkollü olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Niğde, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cem Adrian, Vartolu ile Saadet'in buluşmasına tanıklık edecek
TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan belgeseli yayınladı Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada!

Son Dakika Haberleri
18:24 Denizli'de görme engelliler etkinliğinde görenler de gözlerini bantla kapattı - Son Dakika Haber
18:21 Avcılar ormanda domuz avlarken ot toplayan vatandaşı vurdu - Son Dakika Haber
18:20 Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (3) - Son Dakika Haber
18:15 Çavuşoğlu: Rusya, Libya'da ateşkes için Hafter'i ikna etmeli - Son Dakika Haber
18:14 Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika Haber
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı - Son Dakika Haber
17:05 İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 18:31:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisin dur ihtarına uymadı, polise çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]