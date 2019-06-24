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POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, TAKSİ İLE ÇAPIŞTI 2 YARALI

40 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle ters yönden kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, karşıdan gelen taksi ile çarpıştı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle ters yönden kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, karşıdan gelen taksi ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 04.00 sıralarında Anadolu Caddesi Altınyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine E.B.'nin kullandığı 35 AU 3931 plakalı otomobili Soğukkuyu mevkiinde durdurmak istedi. Fakat polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli E.B., otomobiliyle ters yöne girerek Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine yaklaşık 2 kilometre kaçtı. Otomobil, bu sırada Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine ilerleyen Fatih Önal'ın kullandığı 35 T 7480 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar polis ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralılardan Önal Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.B. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan Önal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde 2 şerit kapatılarak trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, TAKSİ İLE ÇAPIŞTI 2 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:04 Kaynak: DHA
Polis, Bayraklı, Güncel
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