Polisin 'dur' ihtarına uymadı, trafiği birbirine kattı - Son Dakika

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, trafiği birbirine kattı
KONYA'nın Selçuklu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
KONYA'nın Selçuklu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Sürücü M.G., polis aracına çarpınca yakalandı. Polis ekipleri, M.G.?ye işlediği birçok trafik suçundan 13 bin 247 lira para cezası keserek otomobili de trafikten menetti. Olay anı görüntülerini Konya Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaştı.Olay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymamasıyla yaşandı. 42 CRU 15 plakalı otomobil sürücüsü, kendisini durdurmaya çalışan bir polis memurunun da üzerine otomobili sürdü. Durmayarak kaçan otomobil sürücüsü M.G., ile polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Sürücü M.G., Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında polis aracına çarpınca yakalandı. Sürücüye; drift yapmak, kırmızı ışık ihlali, ters yönde gitme, alkolmetreyi üflememek gibi suçlardan toplamda 13 bin 247 lira para cezası uygulandı. M.G.,?nin kullandığı otomobil de trafikten menedildi. Kovalamaca anı görüntülerini Konya Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:39 Kaynak: DHA
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