Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu - Son Dakika

Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu
31.01.2021 15:02
Esenyurt'ta polisin dur ihtarına uymayan bir araçtaki şüpheliler 30 kilometre boyunca polisten kaçtı. Polis şüphelileri durdurmak için ateş açarken, 5 şüpheliden biri başından vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili olarak başlatılan çalışma devam ediyor.
Olay, öğlen saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Şüpheli bir araca polis dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı.
30 KİLOMETRE KOVALAMACA YAŞANDI
Şüpheliler ilk önce Beylikdüzü, ardından Avcılar Gişeler, Büyükçekmece ve daha sonra Çatalca yönüne doğru kaçtı. 4 ilçede 30 kilometrelik takipte polis, şüphelilere ateş açtı.
AĞIR YARALI ARKADAŞLARINI BIRAKARAK KAÇTILAR
Araç bir ara sokakta kaza yaptıktan sonra durdu. 5 şüpheliden 4'ü başından vurularak ağır şekilde yaralanan arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı.
2 KİŞİ SAKLANDIĞI KİLERDE YAKALANDI
Ağır yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ara sokaklarda bir evin kilerine saklanan 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika Kilo kilo çay alan adam, paketin içinden çıkan hayvan gübresiyle neye uğradığını şaşırdı Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon liraya Eyüpspor'a sattı Dövülerek öldürülen fenomen Ares'in adli tıp raporu ortaya çıktı! Başına ölümcül 7 darbe vurulmuş 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi Hayvanlar bile sarsıntı nedeniyle uykusundan uyandı! Panik anları kamerada Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak