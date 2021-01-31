Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu - Son Dakika

Olay, öğlen saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Şüpheli bir araca polis dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı.

30 KİLOMETRE KOVALAMACA YAŞANDI

Şüpheliler ilk önce Beylikdüzü, ardından Avcılar Gişeler, Büyükçekmece ve daha sonra Çatalca yönüne doğru kaçtı. 4 ilçede 30 kilometrelik takipte polis, şüphelilere ateş açtı.

AĞIR YARALI ARKADAŞLARINI BIRAKARAK KAÇTILAR

Araç bir ara sokakta kaza yaptıktan sonra durdu. 5 şüpheliden 4'ü başından vurularak ağır şekilde yaralanan arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı.

2 KİŞİ SAKLANDIĞI KİLERDE YAKALANDI

Ağır yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ara sokaklarda bir evin kilerine saklanan 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.