Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucunda yakalandı. Şüphelilerden Oğulcan Y.'nin kısa süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilirken, diğer şüpheli Mustafa K.'nin üzerinden 100 bin liraya yakın para çıktı.

Olay Melikgazi ilçesi Eski Sanayi Mahallesi 1'inci Caddede meydana geldi. İddiaya göre Mustafa K. ile Oğulcan Y., 07 TZ 258 plakalı otomobille seyir halinde iken kısıtlama uygulaması yapan polisin 'dur' ihtarına uymadı. Şüpheliler, otomobille Eski Sanayi Mahallesi'nin ara sokaklarına kaçtı. Yaşanan kovalamacada şüphelilerin kullandığı araç 61'inci Sokak'ta polis aracına çarptı. Aracı bırakıp, yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Oğulcan Y. saklanmak için girdiği kamyonetin altında yakalandı. Kısa süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Oğulcan Y.'ye polise direnmesi üzerine kelepçe takıldı. Kaçan diğer şüpheli Mustafa K. ise 13'üncü Sokak'ta, üzerinde 100 bin liraya yakın para ile devriye gezen polislerce yakalandı. Her iki şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.