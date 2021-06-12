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Polisin 'dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: "Her zaman alkollü yola çıkıyorum" - Son Dakika

Polisin 'dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: "Her zaman alkollü yola çıkıyorum"

12.06.2021 09:07

Polisin 'dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: "Her zaman alkollü yola çıkıyorum" Polisin 'dur' ihtarına uymayınca kaza yaptı Kazada 2 kişi hafif yaralandı, kaldırıma uzanan genç kızın başından yakınları biran olsun ayrılmadı Alkollü araç kullanan İran uyruklu sürücü Davood A: "Türk kanunlarına...

Polisin 'dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: "Her zaman alkollü yola çıkıyorum"

Polisin 'dur' ihtarına uymayınca kaza yaptı

Kazada 2 kişi hafif yaralandı, kaldırıma uzanan genç kızın başından yakınları biran olsun ayrılmadı

Alkollü araç kullanan İran uyruklu sürücü Davood A:

"Türk kanunlarına her zaman saygı duyarım, alkollüydüm, her zaman alkollü yola çıkıyorum"

"Ama yolum çok yakın olduğu için kaza yaptım, polisleri görünce korktum"

ANTALYA - Antalya'da polisin, 'dur' ihtarına uymayan alkollü İran uyruklu sürücü, kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 3 yolcudan 2'si yaralanırken, 2.09 promil alkollü çıkan sürücü, "Türk kanunlarına her zaman saygı duyarım. Alkollüydüm. Her zaman alkollü yola çıkıyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı dolum tesisleri yakınında meydana geldi. İran uyruklu Davood A., ailesi ve yakın bir arkadaşı ile Balıkçı barınağından balık turuna çıktı. Akşam saatlerinde limana gelen Akbari, alkol aldıktan sonra 07 AKV 254 plakalı otomobiliyle evine doğru yola çıktı. Davood A., Sarısu'daki polisin uygulama noktasındaki 'dur' ihtarına uymadı. Kent merkezine doğru seyir halinde bulunan Davood A., kaldırıma ve trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada aracın hava yastıkları açılırken, yaralılar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Hafif yaralı olan Aysan Panahi ile Mehdi Salman Paur kaldırıma uzandı. Yaralılardan Paur, ilk tedavisinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaldırıma uzanan Aysan Panahi'nin başından ise yakınları biran olsun ayrılmadı. Acı içinde kıvranan genç kızın yakınları ellerini tutarak sakinleştirmeye çalıştı. Genç kızda ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Davood A., ise uzun süre aracının içinde sürücü belgesi ve pasaportunu aradı. Trafik ekipleri yaptıkları alkolmetreli ölçümde A., 2.09 promil alkollü olduğunu belirledi. Kaza yapan araç olay yerinden çekici ile çekilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Alkollüydüm"

2.09 promil alkollü çıkan Akbari, "Türk kanunlarına her zaman saygı duyarım. Alkollüydüm. Her zaman alkollü yola çıkıyorum. Ama yolum çok yakın olduğu için kaza yaptım. Polisleri görünce korktum. Polislere saygı duyuyorum. Ama bu kez aile içi problemim olduğu için biraz tedirgin oldum. Kaza yaptık" diye konuştu.

Polisin 'dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: Her zaman alkollü yola çıkıyorum
Polisin 'dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: Her zaman alkollü yola çıkıyorum
Polisin 'dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: Her zaman alkollü yola çıkıyorum
Polisin 'dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: Her zaman alkollü yola çıkıyorum

Antalya, İran, Türk, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin 'dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: 'Her zaman alkollü yola çıkıyorum' - Son Dakika


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