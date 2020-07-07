Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç ile polis minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç ile polis minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı takibe alan çevik kuvvet ekibinin bulunduğu minibüs ile kovaladığı otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada 3'ü polis olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da uygulama yapan polis ekipleri, uygulama sırasında bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Kaçan aracı takibe alan içerisinde çevik kuvvet ekiplerinin bulunduğu minibüs, bir süre kaçan otomobili takip etti. Kuzeykent Mahallesinde Öz Bereket Kavşağına gelindiği sırada çevik kuvvet minibüsü ile otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan polis memuru A.K'nin ayağı kırılarak sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan polis memuru A.K, mesai arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa bindirildi. Ayrıca kazada hafif şekilde yaralanan Polis Memurları S.Ö. ve M.G. ile otomobil sürücüsü T.B, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Kastamonu- İnebolu karayolunda trafik, bir süreliğine tek şeritte verilebildi. Ayrıca trafik ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.