Son Dakika Haberleri: Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü genç böyle dayak yedi
Son Dakika 3. Sayfa Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü genç böyle dayak yedi - Son Dakika

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü genç böyle dayak yedi

6 saat önce

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü genç böyle dayak yediTOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik polislerinin bir gence uyguladığı şiddet vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü genç böyle dayak yedi

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik polislerinin bir gence uyguladığı şiddet vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz hafta Erbaa'da yaşandı. İddiaya göre ehliyetsiz ve alkollü olarak trafiğe çıkan 22 yaşındaki O.A. isimli genç polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. O.A., peşine polis araçlarıyla düşen polisler tarafından İlçe merkezinde bulunan Sanayi Sitesinin üst tarafında yakalandı. Aracından dışarı çıkartılan O.A. polis memurları tarafından darp edildi. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar ise yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.

Konuyla ilgili Tokat Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda; "Erbaa'da polislerin orantısız güç kullandıklarına dair gizli olarak çekilen bir videonun yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Vatandaş hakkında yapılan bir suç isnadı ile ilgili yapılan yakalama işlemi sırasında Erbaa İlçemizde görevli polislerin orantısız güç kullandıkları değerlendirildiğinden haklarında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Ayrıca gerekli yasal soruşturma da başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü genç böyle dayak yedi

Tokat, Erbaa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • mustafa çiftçi: Trafik Polisine çarpıp kaç saydı.Ne olacaktı peki.Keşke yapmasalardı ama abartmaya da gerek yok Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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