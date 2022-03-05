Polisin "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuklar ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Polisin "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuklar ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta polisten kaçan çocuklar kaza yaptı; o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta ehliyetsiz olduğu öğrenilen iki çocuk, polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayınca aralarında kovalamaca yaşandı. Ara sokakta başlayan olay caddede kaçan aracın seyir halindeki bir araca çarpmasıyla son bulurken, kaza sonrasında çocuklar karakola götürüldü. Yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, polis ekipleri şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Araç içinde bulunan iki çocuk ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ara sokakta başlayan kovalamaca çocukların kullandığı aracı, cadde üzerinde hareket eden başka bir araca çarpması ile son buldu. Kafa kafaya çarpışan iki araç kullanılamaz hale gelirken, iki çocuk polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Yaşanan o kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ehliyeti olmadığı için kaçıyorlardı"

Yaşanan anlar hakkında konuşan bir esnaf, " Araba ile kaçan 2 çocuğu polis ekipleri kovalıyordu. O sebeple çocuklar yola bakmadan çıktılar ve o sırada caddeden geçen bir araba ile çarpıştılar. Kaza sonrasında çocukları polis ekipleri götürdü. Çocuklar öğrenciydi herhalde ehliyet olmadığı için kaçıyorlardı. Olayda herhangi bir yaralanma yoktu ama arabalarda hasar büyüktü" dedi.