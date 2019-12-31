Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı

ŞANLIURFA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Serhat K. (27), polisin kovalamacası sırasında park halindeki bir otomobil ile çöp konteynerine çarpınca yakalandı.

Olay, öğleden sonra Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan 01 JM 487 plakalı otomobil sürücüsü Serhat K., motorize ekiplerin kovalamacası sırasında otomobiliyle virajı alamayarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da park halindeki bir otomobile çarptı. Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.