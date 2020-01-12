POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Güngören'de sabaha karşı içinde iki kişinin olduğu otomobilden şüphelenen polis ekipleri araca durması için uyarıda bulundu. Polisin 'DUR' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Polis ekipleri iki şüpheliyi yakaladı.

Olay Güngören, Güneştepe Mahallesinde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri 06 AYP 60 plakalı aracın içinde bulunan 2 kişiden şüphelenerek 'DUR' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırmayan sürücü kaçtı. Polis ekipleri de kaçan aracı kovalarken bölgedeki diğer ekiplere de kaçış güzergahını bildirdi. Bir süre polisin kovaladığı araç Necip Fazıl Kısakürek Caddesine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Yavuz Sultan Selim tramvay durağının kaldırımına çarptı ardından da takla attı.

BU SEFER DE YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Takla atan araçtan çıkan ve ismi öğrenilemeyen şüphelilerden biri yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Araç içinde bulunan diğer şüpheli ise polis ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de otomobilden çıkarılan şüpheliyi kontrol ederek önlem amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobili kullanan sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri otomobilde de inceleme yaptı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Takla atan otomobil

Polisin çalışması

Ambulansın görüntüsü

Aracın kaldırılması

Genel ve detaylar