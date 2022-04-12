Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

12.04.2022 00:32
Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Bosna Hersek Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde şüphe üzerine 42 AIJ 051 plakalı araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Cadde üzerinden merkez istikametine doğru giden sürücü, Yunus Emre Caddesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki M.K.'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Araç polis ekiplerinin olay yerindeki işlemlerinin ardından emniyet otoparkına götürülürken, araç sürücüsüne trafiğe tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi maddelerden 8 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

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Selçuklu, Tragger, Konya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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