Polisin "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Zanlıların Hatay'da bir iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları ve İstanbul'a kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

Ekipler, sürücüye çeşitli suçlardan 5 bin 700 lira para cezası kesti, kovalamaca sırasında otomobilden atılan maddeyi bulabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı.

Sürücü ile otomobildeki Metin B. (18), Dildar Ç. (17) ve İsmail G. (19) gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin bir süre kovaladığı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu.

Aksaray'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile aynı araçtaki hırsızlık zanlıları yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 01:59

Kaynak: AA

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