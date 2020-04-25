Polisin "dur" ihtarına uymayan iki hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisin 'dur' ihtarına uymayan iki hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika

Polisin "dur" ihtarına uymayan iki hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonunda yakalandı

33 dakika önce

Polisin "dur" ihtarına uymayan iki hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonunda yakalandı - Polis ekiplerine ateş eden şüpheli şahıslardan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirildi Başakşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki hırsızlık şüphelisi kovalamacanın ardından yakalandı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan iki hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonunda yakalandı

- Polis ekiplerine ateş eden şüpheli şahıslardan 1'i bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İSTANBUL - Başakşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki hırsızlık şüphelisi kovalamacanın ardından yakalandı.

Kovalamaca sonunda polise ateş eden şüphelilerden biri polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheli de ifadesi alınmak üzere merkeze

götürüldü.

Olay gece saatlerinde Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi Akar Sokakta meydana geldi. Emniyet ekiplerinden alınan bilgiye göre yaşları küçük oldukları öğrenilen motosikletli iki hırsız şüphelisi polisin "DUR" ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri ile iki şahıs arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca bir süre devam ettikten sonra Akar Sokak üzerinde sona erdi. Şüpheli şahıslardan biri motoru bırakıp polis ekiplerine ateş etmeye başladı. Polis kendisine ateş eden şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan diğer şüpheli şahısta kıskıvrak yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Meydana gelen olayda herhangi bir polis memuru da yaralanmadı.

Sokak üzerine çağrılan ambulans ile yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta inceleme çalışması gerçekleştirildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polisin dur ihtarına uymayan iki hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonunda yakalandı

Başakşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 05:50 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu Koronavirüs temizliği 18 yıl önce işlenen cinayeti ortaya çıkardı Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı         
01:11
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı Tartıştığı babasının arabasını kundakladı         
00:51
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi         
00:45
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz? Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?         
23:44
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!         
23:41
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı         
23:40
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti         
23:04
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı         
22:50
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu         
22:48
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi         
22:48
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
22:29
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor         
22:21
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti 74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti         
22:19
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti         
22:02
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek         
21:37
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi         
21:28
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık         
21:18
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir         
21:16
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı         
21:14
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı         
21:01
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi         
20:51
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi         
20:50
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi         
20:48
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır         
20:32
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi         
20:18
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 06:24:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisin "dur" ihtarına uymayan iki hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]