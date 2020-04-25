Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobilleriyle kaçmaya çalışan iki kişi, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Serik ilçesinde denetim yapan polisler, bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan araçtakiler, Aksu ilçesindeki kendilerini durdurmak isteyen polislerden Antalya - Isparta kara yolunda ters yöne girerek kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki araçtaki A.U. ve A.Y. yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza almamak için polisten kaçtıkları belirlenen iki kişi, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Söz konusu iki kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de ceza kesildiği öğrenildi.