Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada - Son Dakika

Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada

01.12.2020 01:41
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada, System.String[]

BURSA'da, kardeşinden izinsiz aldığı kamyonetle polisten kaçan E.K. (27), 5 kişilik bir ailenin olduğu çekiciye çarpıp kaza yapınca yakalandı.

BURSA'da, kardeşinden izinsiz aldığı kamyonetle polisten kaçan E.K. (27), 5 kişilik bir ailenin olduğu çekiciye çarpıp kaza yapınca yakalandı. Polis, E.K.'yı yakalamak için defalarca havaya ateş açarken, kovalamaca anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. 34 AF 0508 plakalı kamyonetin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için kamyoneti takibe başladı. Plaka sorgusunda çalıntı olduğu tespit edilen kamyonet, zaman zaman ters yönde ilerleyerek, tehlike yarattı. Bölgeye yakın bulunan 4 polis ekibi de kamyoneti yakalamak için takibe katıldı. Ara sokaklarda hızlı bir şekilde ilerleyen kamyonet, ekiplerin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, seyir halinde olan 16 DL 855 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çekicinin içindeki 3'ü çocuk 5 kişilik aile hafif şekilde yaralanırken, büyük korku yaşadı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerinin tekrar havaya ateş açmasıyla yakalandı. Kazanın ardından kimliğinin E.K. olduğu tespit edilen sürücünün kardeşi M.K.'ya (23) ait kamyoneti çaldığı öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan E.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öte yandan şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan 20 dakikalık kovalamaca, zaman zaman diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada

Kamyonet, Polis, Ateş, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada - Son Dakika


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