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Polisin "dur" ihtarına uymayan maganda, yakalanınca "Ehliyetim yok" dedi - Son Dakika

Polisin "dur" ihtarına uymayan maganda, yakalanınca "Ehliyetim yok" dedi

16.06.2021 17:32

Bursa'da yaşanan olayda polisin "dur" ihtarına uymayan Ömer Can Ö. isimli şahıs aracın içindeki 3 arkadaşı ile beraber kaçmaya başladı. Yaklaşık olarak 5 kilometre süren kovalamacanın sonunda park halindeki kamyona çarpıp durabilen genç, polisin, "Neden kaçtın" sorusuna, "Ehliyetim yok" diyerek cevap verdi.

Bursa'da gerçekleşen olayda; bölgede denetim yapan motorize yunus timleri, şüphe üzerine Çiçek Caddesi'nde seyir halinde olan 16 AR 103 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, otomobili kovalamaya başladı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Sürücü Ömer Can Ö., otomobiliyle ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler, otomobil sürücüsüne anonslar yaparak, durmasını istedi. Değirmenlikızık Mahallesi'nde sokak arasında otomobille tehlikeli şekilde ilerleyen şüpheliler, mahallede korku dolu anlar yaşattı. Destek için bölgeye gelen polis ekipleri, mahallenin giriş çıkışlarını kapattı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Yakalanınca, 'Ehliyetim yok' dedi

"ARABAYI BAĞLAYACAKLAR DİYE KAÇTIM"

Şüpheliler, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobille Kavaklı Sokak'taki park halinde bulunan 50 ABU 719 plakalı kamyona çarparak, durdu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer Can Ö. ile yanında bulunan arkadaşları Alpay A. (27), E.A. (18) ve A.D.'yi (17) yakalayarak, gözaltına aldı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne süren Ömer Can Ö., yakalanınca ağladı. Ömer Can O., "Ehliyetim yok. Arabayı bağlayacaklar diye kaçtım. Staj dosyamı götürmeye çıktım" dedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Yakalanınca, 'Ehliyetim yok' dedi

CEZADANKURTULAMADILAR

Ömer Can Ö.'ye otomobiliyle trafikte makas atmaktan 1339 TL, 'dur' ihtarına uymamak suçundan 314 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473TL olmak üzere toplam 4 bin 126 TL ceza uygulandı. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Yakalanınca, 'Ehliyetim yok' dedi
Polisin dur ihtarına uymayan maganda, yakalanınca Ehliyetim yok dedi
Polisin dur ihtarına uymayan maganda, yakalanınca Ehliyetim yok dedi
Polisin dur ihtarına uymayan maganda, yakalanınca Ehliyetim yok dedi
Polisin dur ihtarına uymayan maganda, yakalanınca Ehliyetim yok dedi

Türk Lirası, Ömer Can, Otomobil, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisin 'dur' ihtarına uymayan maganda, yakalanınca 'Ehliyetim yok' dedi - Son Dakika


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